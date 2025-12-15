Сумма иска ЦБ против Euroclear превысила 18 трлн рублей

Центробанк подал иск к депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Арбитражного суда Москвы.

Иск ЦБ к Euroclear поступил в суд, его пока не приняли к рассмотрению.

По словам источников РБК, точная сумма претензий составляет 18 172 971 903 836 рублей.

Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии. Бельгия сопротивляется этому решению, требуя от всех стран ЕС юридически обязывающих гарантий, что они компенсируют финансовые потери королевства от ответных мер России.

12 декабря Центральный банк России заявил, что подает иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Поводом стала собственно блокировка активов ЦБ, а также планы Европейской комиссии передать эти деньги Украине.