ЦБ России подал иск к бельгийскому депозитарию Euroclear

Центральный банк России подал иск к бельгийскому депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы. В Euroclear размещена большая часть российских замороженных в связи с СВО активов.

"В связи с незаконными действиями депозитария Euroclear, причиняющими убытки Банку России, а также в связи с официально рассматриваемыми Европейской комиссией механизмами прямого или косвенного использования активов Банка России без согласия Банка России, Банком России подается исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков", - говорится в сообщении регулятора.

ЦБ указывает, что ущерб от действий Euroclear выражается в том, что российский центробанк не может распоряжаться своими деньгами и ценными бумагами.

Иски со стороны России – это то, чего боится Euroclear и Бельгия, и чего правительство этой страны старательно пытается избежать, блокируя планы Еврокомиссии по передаче замороженных активов Украине в виде "репарационного кредита", то есть под залог этих самых замороженных активов. Власти Бельгии ранее заявляли, что считают юридические основания такого использования российских денег, мягко говоря, сомнительными. Они полагают, что суд встанет на сторону РФ, если дойдет до таких разбирательств.