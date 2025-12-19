Путин: Будем защищать замороженные активы России в судах

Ситуация с замороженными активами России в Европе – грабёж. Об этом президент России Владимир Путин сообщил, подводя итоги года.

"Это непросто сделать. Одна из идей – выдать кредит под залог наших активов. Это – последствия для бюджетов разных стран", - сказал Путин.

По мнению президента, потом в Старом свете могут найти другой предлог для изъятия денег.

"Мы будем защищать свои интересы. Прежде всего, в судах. Найдём независимую юрисдикцию", - сказал президент.

Ранее Центробанк РФ подал иск к депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 трлн руб. по факту неправомерного распоряжения российскими средствами. Позже стало известно, что Банк России собрался взыскивать с европейских банков убытки, причина которых – незаконные, по мнению регулятора, блокировка и использование его активов.Судиться ЦБ собирается в российском арбитражном суде. Сумма иска будет равна показателю незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды.