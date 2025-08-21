ЦБ еще видит пространство для снижения ключевой ставки в 2025 году

Если события будут развиваться в соответствии с базовым сценарием, то пространство для снижения ставки в 2025 году, конечно, еще остается, считает директор департамента денежно-кредитной политике Центрального банка России Андрей Ганган. В то же время он отметил, что снижение ставки "не предрешено".

"Могут быть разные шаги, в том числе и паузы между снижениями. Проинфляционные риски сохраняются, в том числе со стороны геополитики, и принимать дальнейшие решения мы будем осторожно, исходя из поступающей информации", - сказал чиновник в интервью "Российской газете".

"В базовом прогнозе у нас не заложено повышение ключевой ставки, но при другом развитии событий этого исключать нельзя. Поэтому кроме базового мы рассматриваем еще альтернативные сценарии. Это нужно для того, чтобы быть готовыми действовать в любых условиях. Хотя базовый сценарий — самый вероятный, поэтому и обсуждаем мы в основном его", - добавил представитель ЦБ.