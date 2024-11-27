Переговоры по Украине могут начаться уже весной 2025-го

Переговоры по Украине могут начаться уже весной 2025 г. Их может инициировать Дональд Трамп, который к тому времени уже вступит в должность президента США.

Трамп будет приведен к присяге 20 января. Одним из приоритетных вопросов, которые он захочет решить после инаугурации, будет вопрос Украины. Поэтому переговоры могут начаться через несколько месяцев после инаугурации Трампа, то есть весной 2025 г., сказал РИА Новости турецкий аналитик Умит Назми Хазыр.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп, вновь выигравший президентскую гонку в США, собирается "усадить Россию и Украину за стол переговоров" в первый день работы на своем посту. Об этом сообщила пресс-секретарь штаба республиканца Кэролайн Ливитт. По ее словам, после победы на выборах у Трампа появится возможность "согласовать сделку о мире между Россией и Украиной". Ливитт отметила, что он намерен в первый же день нового президентского срока усадить Россию и Украину за стол переговоров, чтобы положить конец конфликту.