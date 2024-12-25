Орбан считает, что конфликт на Украине завершится в 2025 году

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт вокруг Украины закончится в 2025 году.

По его словам, это произойдет либо мирными переговорами, "либо если одна из сторон уничтожит другую". "Вместо военной политики вернется политика мирных лет, и мы снова будем иметь большие экономические успехи", — отметил премьер-министр в интервью изданию Magyar Nemzet.

Как заявил в ответ на это заявление официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, РФ сохраняет открытость к переговорам. "Но, поскольку пока никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, мы продолжаем нашу операцию", — указал он, сообщает ТАСС.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сказала, что переговоры с Украиной начнутся в 2025 году, однако он будет непростым. Основа подхода России, по ее словам, была заложена в стамбульских договоренностях.

Ранее сообщалось, что страны НАТО признают, что переговоры по прекращению конфликта на Украине должны начаться как можно скорее.