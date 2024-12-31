FT: Украина вынуждена будет подписать договор с Россией, где пропишут её отказ от территорий

В США выразили мнение, что Украина в 2025 г. будет вынуждена подписать мирный договор с Россией. В нём будет прописан отказ от потерянных территорий.

Financial Times предположила, что президент Украины Владимир Зеленский согласится на фактический контроль России над землями, которые она сейчас занимает. Издание уточняет, что Украина уступит территории в обмен на гарантии безопасности Европы при поддержке США. Вступление в НАТО будет заморожено, пишут "Известия".

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сказала, что переговоры с Украиной начнутся в 2025 г., однако он будет непростым. Основа подхода России, по ее словам, была заложена в стамбульских договоренностях. До этого сообщалось, что страны НАТО признают, что переговоры по прекращению конфликта на Украине должны начаться как можно скорее.