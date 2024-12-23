Трамп намерен встретиться с Путиным для завершения конфликта на Украине

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта вокруг украины.

Об этом он заявил во время выступления на конференции Turning Point USA, которая прошла в Аризоне. По словам политика, Путин выразил желание встретиться с ним в кратчайшие сроки. Трамп отметил, что будет ждать этой встречи, ведь обе стороны должны как можно скорее положить конец вооруженному конфликту, назвав его "ужасным". Политик подчеркнул, что, будь он президентом вместо американского лидера Джо Байдена, этого бы не произошло.

Кроме того, Трамп посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому начать думать о переговорах с Россией для завершения конфликта.