Трамп намерен усадить Россию и Украину за стол переговоров в первый день нового срока

Дональд Трамп, вновь выигравший президентскую гонку в США, собирается "усадить Россию и Украину за стол переговоров" в первый день работы на своем посту. Об этом сообщила пресс-секретарь штаба республиканца Кэролайн Ливитт.

По ее словам, после победы на выборах у Трампа появится возможность "согласовать сделку о мире между Россией и Украиной". Ливитт отметила, что он намерен в первый же день нового президентского срока усадить Россию и Украину за стол переговоров, чтобы положить конец конфликту, передает ТАСС.

Как сообщалось, в переходной администрации Трампа идет обсуждение нового сценария завершения конфликта между Россией и Украиной. WSJ отмечает, что этот план схож с тем, как его описал в сентябре избранный вице-президент Джей Ди Вэнс. Тогда он заявлял, что линия разграничения между Россией и Украиной станет демилитаризованной зоной, Украина сохраняет свою независимость и суверенитет, а Россия получает от Украины гарантии нейтральности, неприсоединения к НАТО.

Напомним, Трамп неоднократно обещал, что остановит конфликт на Украине за одни сутки. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что США действительно в состоянии поспособствовать завершению данного конфликта, хотя это нельзя сделать за одну ночь.