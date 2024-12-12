Украина заявила о готовности к переговорам с Россией

Киев готов к переговорам с Москвой о завершении вооруженного конфликта.

Как заявил 24-му украинскому каналу советник офиса президента Михаил Подоляк, они будут непростыми. "Украина действительно готова к переговорам с Россией, но простого решения ждать не стоит", – сказал он.

Отмечается, что Украина требует для переговоров "справедливых условий, юридическую базу, принуждения России".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для выхода на "мирную траекторию" в конфликте вокруг Украины Зеленскому необходимо отменить действие указа о запрете переговоров с Москвой и вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей и с учетом текущих реалий.