Трамп: Есть "небольшой прогресс" в урегулировании конфликта на Украине

Старый-новый президент США Дональд Трамп поделился промежуточными результатами урегулирования конфликта на Украине.

"Мы также пытаемся остановить конфликт, этот ужасный, ужасный конфликт на Украине. У нас есть небольшой прогресс", - приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им во время выступления в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Ранее стало известно, что Трамп может никогда не удовлетворить требования Украины: политик стремится не только закончить конфликт, не взяв на себя никакой ответственности за защиту этой страны, но и в целом сократить обязательства США по обеспечению безопасности Европы. В итоге вступление Киева в Североатлантический альянс "останется несбывшейся надеждой" Владимира Зеленского.