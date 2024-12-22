Трамп посоветовал Владимиру Зеленскому начать думать о переговорах с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп посоветовал Владимиру Зеленскому начать думать о переговорах с Россией для завершения конфликта, сообщает ТАСС со ссылкой на испанскую газету El Pais.

"Приятно рассуждать, что они хотят вернуть свои территории, но украинские города, в основном, разрушены. <...> Когда вы (Зеленский - прим.) говорите "вернуть страну", что вы хотите вернуть? [Украину] придется восстанавливать 110 лет", - приводит издание слова Трампа.

Как добавила газета, на этой неделе Трамп направил Зеленскому послание с тем, чтобы тот "начал думать о прекращении огня и отказе" от притязаний на территории, которые вошли в состав России в ходе СВО.

На протяжении предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что добьется выхода из украинского кризиса дипломатическим путем еще до своей инаугурации.

Президент России Владимир Путин ранее назвал условия урегулирования конфликта, в число которых вошли вывод украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена всех западных санкций в отношении Москвы и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.