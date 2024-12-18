Зеленский: Необходимо срочно усилить Украину

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал срочно усилить страну.

"Главное, что нам нужно сейчас, — срочно усилить Украину и на поле боя, и политически, и геополитически", — заявил он "РБК-Украина".

Президент указал, что в стремлении к справедливому миру вокруг Украины должны объединиться все страны Запада, и это общее единение должны заметить в новой команде победившего на выборах президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский должен готовиться к договоренности о прекращении конфликта.