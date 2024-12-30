Песков: Предпосылок для урегулирования конфликта на Украине нет

В Кремле считают, что предпосылок для урегулирования конфликта на Украине нет.

Так охарактеризовал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сказала, что переговоры с Украиной начнутся в 2025 г., однако он будет непростым. Основа подхода России, по ее словам, была заложена в стамбульских договоренностях. До этого сообщалось, что страны НАТО признают, что переговоры по прекращению конфликта на Украине должны начаться как можно скорее.