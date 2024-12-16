Трамп: Зеленский должен готовиться заключить соглашение о завершении конфликта

Дональд Трамп, который вскоре вступит в должность президента США, считает, что глава Украины Владимир Зеленский должен готовиться к договоренности о прекращении конфликта.

"Ему следует готовиться к заключению сделки", - сообщил Трамп журналистам, говоря о том, к чему следует готовиться Зеленскому.

Трамп также отметил, что президенту России Владимиру Путину также предстоит заключить сделку по урегулированию конфликта, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп, вновь выигравший президентскую гонку в США, собирается "усадить Россию и Украину за стол переговоров" в первый день работы на своем посту. Об этом сообщила пресс-секретарь штаба республиканца Кэролайн Ливитт. По ее словам, после победы на выборах у Трампа появится возможность "согласовать сделку о мире между Россией и Украиной". Ливитт отметила, что он намерен в первый же день нового президентского срока усадить Россию и Украину за стол переговоров, чтобы положить конец конфликту.