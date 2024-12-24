Матвиенко: Переговоры по Украине начнутся в 2025-ом

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что переговоры об урегулировании ситуации на Украине начнутся в 2025 г.

"Конечно, в следующем году начнется переговорный процесс, безусловно", - сказала журналистам Матвиенко.

По её мнению, в любых переговорах нужно искать компромиссы, но при жёстком соблюдении основных условий, которые озвучила Россия. При этом в "стамбульские договоренности, которые были сорваны, заложена основа, база наших подходов", пишет "Интерфакс".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для выхода на "мирную траекторию" в конфликте вокруг Украины президенту Владимиру Зеленскому необходимо отменить действие указа о запрете переговоров с Москвой и вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей и с учетом текущих реалий.