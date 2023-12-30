В ООН осудили атаку ВСУ на Белгород

В офисе официального представителя генсека ООН, комментируя удар Киева по Белгороду, заявили, что атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан являются нарушением международного гуманитарного права, они неприемлемы.

"И, конечно, их следует осудить", - сообщили РИА Новости в офисе.

Напомним, по данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, "сегодня произошли самые тяжелые последствия за последние два года, которые принесли за собой обстрелы со стороны вооруженных сил Украины". В результате атаки 108 человек ранено, из них 15 – дети. Пятеро детей и 12 взрослых находятся в тяжелом состоянии. 14 человек погибло, трое из них – дети.