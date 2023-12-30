ВСУ ударили по Белгороду, погибли 10 человек

В результате удара ВСУ по Белгороду погибли девять взрослых и один ребенок.

Пострадало 45 человек, из них четверо – дети, сообщает МЧС России. Пожарные ликвидировали все возгорания, случившиеся после обстрела. Из-за массированного удара ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры города в службу спасения поступила информация о 10 возгораниях, о погибших и раненых.

Пресс-служба Кремля сообщает о том, что президенту доложено о случившемся в Белгороде. По поручению главы государства в город вылетела бригада Минздрава во главе с руководителем министерства Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.