31 Декабря 2023
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Армия и ВПК В России Украина
Фото: Накануне.RU

Минобороны России сообщило об "ответке" на атаку ВСУ на Белгород

В Минобороны России сообщили о том, что армия России в ответ на атаку ВСУ на Белгород поразила центры принятия решений и военные объекты в Харькове, использовавшиеся преступным киевским режимом. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас" уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде.

Там же находились до 200 иностранных наемников, которых планировали привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России. Ударами высокоточных ракет по зданию Службы безопасности Украины по Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования "Правый сектор"* ликвидированы представители руководящего состава СБУ, иностранные наемники и боевики подразделения "Кракен", непосредственно готовившие диверсий на российской территории.

Высокоточными ударами поражен филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы (Хмельницкая область), который используется ВСУ для ведения разведки. Уничтожены базы горючего в Харькове и Запорожье, с которых шло снабжение украинских группировок войск на Харьковском и Ореховском направлениях. Кроме того, армия России ударила ракетами по пунктам временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и иностранных наемников общей численностью до 600 боевиков, а также местам стоянки военной техники и артиллерийских систем в населенных пунктах Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко в ДНР.

В результате противник понес значительные потери. Уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS с помощью которых киевский режим планировал в период новогодних праздников наносить ракетные удары по Донецку.

"Еще раз подчеркиваем, что Вооруженные Силы России наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре", - заключили в Минобороны.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Теги: Армия России, ВС РФ, Белгород, Харьков


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Развитие сюжета:

Ранее 31.12.2023 13:30 Мск Из Белгорода в Москву доставят 25 пострадавших от атаки ВСУ

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