31 Декабря 2023
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Фото: Накануне.ru

В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

Глава белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности.

"Все жители должны спуститься в укрытие", - написал Гладков в своем telegraqm-канале.

В Совфеде считают молчание Запада после состоявшегося 30 декабря обстрела Белгорода соучастием Зампред Совета Федерации Константин Косачев считает, что молчание западных спонсоров Киева только подтверждает их причастность к атаке ВСУ на Белгород. По мнению политика, оно, молчание, означает соучастие в случившемся.

"Цинично спланированным и жестоко нанесенным ударом по Белгороду Киев рассчитывал продемонстрировать себе и миру "стойкость боевого духа" и "несгибаемую волю к победе". На самом деле, это преступление – о прямо противоположном. Это не сила, а бессилие", - написал Косачев в своем telegram-канале.

По мнению сенатора, цель обстрела Белгорода – отвлечь внимание от катастрофы провалившейся военной кампании и проваливающейся "революции достоинства".

Ранее Гладков сообщил об увеличении количества погибших после обстрела столицы региона – их стало 22.

"Один из пострадавших скончался ночью в больнице. 109 раненых. Из них 25 тяжело раненых готовимся перевезти в федеральные клиники. Со всеми остальными работают наши врачи, и все необходимые лекарства имеются", - написал Гладков в своем telegram-канале.

Теги: Белгород, сирена


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