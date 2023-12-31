Из Белгорода в Москву доставят 25 пострадавших от атаки ВСУ

Спецборт Ил-76 МЧС доставит из Белгорода в Москву 25 пострадавших.

Борт вылетел в столицу. Врачи отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи и специалисты Минздрава России сопровождают пострадавших, оказывают им помощь во время полета.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об увеличении количества погибших после обстрела столицы региона – их стало 22.

"Один из пострадавших скончался ночью в больнице. 109 раненых. Из них 25 тяжело раненых готовимся перевезти в федеральные клиники. Со всеми остальными работают наши врачи, и все необходимые лекарства имеются", - написал Гладков в своем telegram-канале.