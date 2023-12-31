Спецборт МЧС из Белгорода прибыл в Москву

Самолет Ил-76 МЧС России, вылетевший из Белгорода, приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский.

В столицу прибыли 25 человек, в том числе шестеро детей, пострадавших в результате массированного удара ВСУ по Белгороду, сообщает МЧС России.

Ранее в Минобороны России сообщили о том, что армия России в ответ на атаку ВСУ на Белгород поразила центры принятия решений и военные объекты в Харькове, использовавшиеся преступным киевским режимом. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас" уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде.