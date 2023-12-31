Выросло количество жертв обстрела Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об увеличении количества погибших после обстрела столицы региона – их стало 22.

"Один из пострадавших скончался ночью в больнице. 109 раненых. Из них 25 тяжело раненых готовимся перевезти в федеральные клиники. Со всеми остальными работают наши врачи, и все необходимые лекарства имеются", - написал Гладков в своем telegram-канале.

Всю ночь в городе работало большое количество жителей, не только Белгорода, которые пришли помочь по восстановлению поврежденных домов, убрать мусор, одна семья даже приехала из Воронежа. Всего более 2 тыс. человек старались быстрее помочь привести в порядок улицы города.

"Пострадало 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов, много машин. Сегодня восстановительные работы будут продолжены. Обязательно проведем заседание штаба в первой половине дня, расскажу вам о тех решениях, которые были приняты", - написал Гладков.