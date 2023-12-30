В Белгороде пятеро детей и 12 взрослых – в тяжелом состоянии

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков высказался об ударе ВСУ по столице региона. По его словам, "сегодня произошли самые тяжелые последствия за последние два года, которые принесли за собой обстрелы со стороны вооруженных сил Украины". Гладков доложил об обстановке в городе президенту Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину. 108 человек ранено, из них 15 – дети. Пятеро детей и 12 взрослых находятся в тяжелом состоянии. 14 человек погибло, трое из них – дети.

"Я искренне приношу самые глубокие соболезнования всем семьям погибших, понимаю, что нет таких слов, которые могли бы утешить это горе. Хочу сказать, что мы с вами и врагу не удастся уйти от возмездия", - написал Гладков.

Начались работы по оценке ущерба, этим занимается администрация Белгорода, работы усилены несколькими главами муниципалитетов. Это Старый Оскол, Губкин, Яковлевский и Новооскольский городские округа, Белгородский район. Вместе с главами – мэр города.

"Проводим поквартирный, подомовой обход, предлагаем жителям покинуть поврежденные квартиры в пункты временного размещения. Они уже определены. Те, у кого есть вопросы, могут набрать телефон "122" и получить сразу информацию или с вами свяжутся специалисты, которые отвечают за тот или иной вопрос", - написал Гладков.

Повреждены более 100 автомобилей, большая часть уничтожена полностью – сгорели. Повреждения выявлены в 22 многоквартирных домах, большое количество коммерческих объектов, торговых центров, магазинов. Оценка ущерба продолжается. На поврежденных коммуникациях газоснабжения, водоснабжения везде работают аварийные бригады.

"Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы. Мы все находимся на рабочих местах и занимаемся ликвидацией последствий. Принято решение об отмене массовых мероприятий на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, плюс Белгород и Яковлевский городской округ", - написал Гладков.