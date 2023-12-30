В Белгороде пятеро детей и 12 взрослых – в тяжелом состоянии

30 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: Накануне.RU

В Белгороде пятеро детей и 12 взрослых – в тяжелом состоянии

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков высказался об ударе ВСУ по столице региона. По его словам, "сегодня произошли самые тяжелые последствия за последние два года, которые принесли за собой обстрелы со стороны вооруженных сил Украины". Гладков доложил об обстановке в городе президенту Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину. 108 человек ранено, из них 15 – дети. Пятеро детей и 12 взрослых находятся в тяжелом состоянии. 14 человек погибло, трое из них – дети.

"Я искренне приношу самые глубокие соболезнования всем семьям погибших, понимаю, что нет таких слов, которые могли бы утешить это горе. Хочу сказать, что мы с вами и врагу не удастся уйти от возмездия", - написал Гладков.

Начались работы по оценке ущерба, этим занимается администрация Белгорода, работы усилены несколькими главами муниципалитетов. Это Старый Оскол, Губкин, Яковлевский и Новооскольский городские округа, Белгородский район. Вместе с главами – мэр города.

"Проводим поквартирный, подомовой обход, предлагаем жителям покинуть поврежденные квартиры в пункты временного размещения. Они уже определены. Те, у кого есть вопросы, могут набрать телефон "122" и получить сразу информацию или с вами свяжутся специалисты, которые отвечают за тот или иной вопрос", - написал Гладков.

Повреждены более 100 автомобилей, большая часть уничтожена полностью – сгорели. Повреждения выявлены в 22 многоквартирных домах, большое количество коммерческих объектов, торговых центров, магазинов. Оценка ущерба продолжается. На поврежденных коммуникациях газоснабжения, водоснабжения везде работают аварийные бригады.

"Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы. Мы все находимся на рабочих местах и занимаемся ликвидацией последствий. Принято решение об отмене массовых мероприятий на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, плюс Белгород и Яковлевский городской округ", - написал Гладков.

Теги: Белгород, ВСУ, атака


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 30.12.2023 21:45 Мск В ООН осудили атаку ВСУ на Белгород
Ранее 30.12.2023 21:22 Мск Медведев откликнулся на атаку на Белгород
Ранее 30.12.2023 21:05 Мск Москалькова потребовала осудить атаку ВСУ на Белгород
Ранее 30.12.2023 20:19 Мск Губернатор Гладков: армия России "работает на ту сторону"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.12.2023 19:20 Мск Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за удара ВСУ по Белгороду
Ранее 30.12.2023 17:25 Мск ВСУ ударили по Белгороду, есть погибшие и раненые

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети