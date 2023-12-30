30 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Медведев откликнулся на атаку на Белгород

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что террористический удар по Белгороду и гибель наших граждан – кровавое преступление бандеровских ублюдков от бессилия изменить что-то на фронте.

"Мы – не они. Хотя, вероятно, какая-нибудь мразь, типа Зеленского, спит и видит, чтобы наши Вооруженные силы превратили центр Киева в подобие сектора Газа. Тогда проще будет клянчить новое оружие у своих хозяев", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".

Он напомнил, что 29 декабря российская армия нанесла серьезный ущерб военной и иной инфраструктуре неонацистского режима.

"Боевая работа будет продолжена. А у тварей, отдавших преступные приказы, земля будет гореть под ногами. С запада до востока той малороссийской территории, которую они пока еще контролируют", - написал Медведев.

Писатель Захар Прилепин считает, что пока есть какая-то часть "суверенной Украины", оттуда может быть прилет в наш дом.

"Эта опасность должна быть исключена навсегда. Полная безоговорочная тотальная неумолимая окончательная капитуляция имени 30 декабря 2023 г.", - написал Прилепин в своем telegram-канале.

Напомним, по данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, "сегодня произошли самые тяжелые последствия за последние два года, которые принесли за собой обстрелы со стороны вооруженных сил Украины". В результате атаки 108 человек ранено, из них 15 – дети. Пятеро детей и 12 взрослых находятся в тяжелом состоянии. 14 человек погибло, трое из них – дети.

Теги: Дмитрий Медведев, Белгород


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