Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за удара ВСУ по Белгороду

В МЧС России сообщили, что в результате атаки ВСУ на Белгород погибли 12 взрослых и два ребенка. Еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем telegram-канале сообщил, что Россия запросила на 15.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) сегодня заседание Совбеза ООН по Белгороду.

"Потребовали также присутствия постпреда Чехии, пусть объяснится за поставки его страной боеприпасов, от которых погибают мирные жители", - написал Полянский.

По данным Минобороны, киевский режим предпринял попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по Белгороду двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО "Vampire" чешского производства. Средствами ПВО ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО "Vampire" были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу. В результате погибло 12 взрослых и два ребенка, пострадало 108 человек. В случае прямого попадания ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми. Киевский режим, нанося неизбирательные удары по площадям и совершив это преступление, "пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия", сообщает военное ведомство.

"Подчеркиваем, что Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным", - заявил руководитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков.

Сотрудники СКР возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества", говорится в официальном telegram-канале Следственного комитета. Там уточнили, что для оказания практической помощи председатель СКР Александр Бастрыкин направил в Белгородскую область следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата ведомства. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Глава СК России поручил установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого причастного будет дана правовая оценка. Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем telegram-канале, что Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу.

"Каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей. Каждому, кто пытался уничтожить страну или ее народ, выписывала рецепт от расчеловечивания. Белгород, всей страной – с вами", - написала Захарова.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак написал в своем telegram-канале, что созвонился с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым. Партия поможет пострадавшим.

"Наши волонтеры уже работают на улицах. Помогают медикам и спасателям, оказывают психологическую поддержку людям. В региональном исполкоме партии разворачиваем пункт помощи. Сюда можно будет обратиться за любой поддержкой – от продуктов питания и теплых вещей до бытовых вопросов. Этот теракт не останется безнаказанным", - написал Турчак.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн считает, что удары по Белгороду – преступление против человечества.

"Уверен: виновные в гибели мирных людей рано или поздно предстанут перед судом и понесут самое суровое наказание", - написал политик в своем telegram-канале.