Москалькова потребовала осудить атаку ВСУ на Белгород

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя атаку ВСУ на Белгород, сообщила, что обратилась в международные органы с требованием осудить "этот беспрецедентный факт нарушения международного гуманитарного права и принять меры к недопущению подобных ситуаций".

"Считаю это варварское нападение высшим проявлением цинизма и грубейшим нарушением прав человека", - написала Москалькова в своем telegram-канале.

Ранее в МИД России заявили, что к организации осуществленного ранее удара ВСУ по Белгороду причастны британские и американские консультанты, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений. Ответственность за него также несут страны Европейского союза.