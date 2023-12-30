Губернатор Гладков: армия России "работает на ту сторону"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о причинах громких звуков в Белгороде.

"В Белгороде громко – работают Вооруженные силы Российской Федерации на ту сторону", - написал губернатор в своем telegram-канале.

В МИД России заявили, что к организации осуществленного ранее удара ВСУ по Белгороду причастны британские и американские консультанты, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений. Ответственность за него также несут страны Европейского союза.

"Теракт в Белгороде также станет предметом разбирательства в Совете Безопасности ООН, в том числе на предмет использования украинскими террористами запрещенных в большинстве стран мира кассетных боеприпасов для нанесения ударов по мирным жителям, а также источников поставок этого смертоносного оружия", - сообщает МИД.