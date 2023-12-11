Красноярский суд назначил 12 лет Анатолию Быкову по третьему делу

Кировский районный суд Красноярска приговорил бизнесмена Анатолия Быкова к 12 годам лишения свободы за убийство в 1998 году криминального авторитета Владимира Филиппова. Об этом сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Предприниматель признан виновным в организации и подстрекательстве к убийству группой лиц. В пользу дочери потерпевшего взыскано 7 миллионов рублей.

По версии следствия, Быков поручил лидеру подчиненной ОПГ совершить убийство "своего потенциального конкурента в криминальной среде" Филиппова. Преступники вели за Филипповым слежку и застрелили его в ночь с 17 на 18 июня 1998 года.

С учетом ранее вынесенных приговоров Быкову окончательно назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Напомним, бизнесмен был задержан 7 мая 2020 года в Красноярске и отправлен под арест. В начале сентября 2022 года Быков приговорен к 13 годам колонии общего режима (прокурор просил 14) по ст. 17, п.п "з", "н" ст. 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц). В мае 2023 года за подстрекательство к убийству суд приговор его 11 годам лишения свободы.

В марте 2023 года сообщалось, что следователи прекратили уголовное дело и уголовное преследование в отношении красноярского бизнесмена. Речь идет о предъявленном ему ранее обвинении в руководстве преступным сообществом.