В Нефтеюганске следователи проверяют информацию о физическом насилии к воспитаннику коррекционной школы

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад по информации о применении насилия к воспитанникам образовательного учреждения в ХМАО - Югре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В соцсетях сообщают, что в коррекционной школе Нефтеюганска педагог применил физическое насилие к воспитаннику. Отмечается, что администрация учебного заведения скрыла инцидент и позволила педагогу уволиться по собственному желанию.

Следком проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Михаилу Мокшину представить доклад о ходе процессуальной проверки.