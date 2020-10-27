На бизнесмена Быкова завели очередное уголовное дело

Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которого обвиняют в организации убийства, заподозрили в неуплате налогов.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, в 2017-2019 годы Быков в качестве физического лица недоплатил налогов более чем на 65 миллионов рублей.

Кроме этого, в 2017 году он, будучи индивидуальным предпринимателем, не уплатил свыше 12 миллионов.

Бизнесмен был задержан 7 мая в Красноярске и отправлен под арест. В июле ему было предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом.

В начале сентября Быкову было предъявлено окончательное обвинение в организации двух убийств. 22 октября суд перевел бизнесмена под домашний арест. Однако в тот же день его задержали снова, по подозрению в организации убийства по найму в 2005 году.Суд отправил бизнесмена под арест до 21 декабря.