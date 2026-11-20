Власти Подмосковья опровергли информацию об исключении пиццы из меню в школьных столовых

В министерстве образования Московской области опровергли информацию о том, что пиццу и наггетсы массово исключают из меню школьных столовых.

О том, что эти блюда якобы начинают убирать в школах региона, ранее писали Telegram-каналы.

В пресс-служба министерства РИА Новости заявили, что наггетсы включены в утвержденное и согласованное с Роспотребнадзором меню, а пицца – буфетная продукция, в основное меню она не входит, но ее продажа разрешена, если соблюдены все санитарные и эпидемиологические нормы.

Ранее советник президента РФ Елена Ямпольская выступила против пиццы в школьных столовых. В беседе с журналистами она заявила, что блюдо не подходит для питания учеников. Ямпольская пояснила: если ребенок ест пиццу изредка - например, на празднике и с разрешения родителей, - это нормально. Но видеть ее в школьном буфете эксперт считает неправильным.