СК проверит информацию об избиении пенсионерки в пансионате Екатеринбурга

Следственный комитет проверяет информацию о возможных издевательствах над пенсионеркой в одном из частных пансионатов Екатеринбурга.

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Как стало известно из СМИ, 85-летнюю женщину доставили в больницу с синяками, гематомами и подозрением на перелом. Сама пенсионерка рассказала врачам, что ее якобы избила владелица частного екатеринбургского пансионата для престарелых, где она находилась.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, по ситуации начата проверка. Ее проводит следственный отдел по Чкаловскому району города.

"Будут опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, истребована интересующая следствие документация", - отметили в ведомстве, пообещав дать всему правовую оценку.

По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на этой неделе в Екатеринбурге были арестованы руководитель и сотрудник рехаба "Верный шаг". Их обвиняют в незаконном лишении свободы, похищении и истязании.