СК проверит информацию об избиении пенсионерки в пансионате Екатеринбурга
Следственный комитет проверяет информацию о возможных издевательствах над пенсионеркой в одном из частных пансионатов Екатеринбурга.
Как стало известно из СМИ, 85-летнюю женщину доставили в больницу с синяками, гематомами и подозрением на перелом. Сама пенсионерка рассказала врачам, что ее якобы избила владелица частного екатеринбургского пансионата для престарелых, где она находилась.
Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, по ситуации начата проверка. Ее проводит следственный отдел по Чкаловскому району города.
"Будут опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, истребована интересующая следствие документация", - отметили в ведомстве, пообещав дать всему правовую оценку.
По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на этой неделе в Екатеринбурге были арестованы руководитель и сотрудник рехаба "Верный шаг". Их обвиняют в незаконном лишении свободы, похищении и истязании.