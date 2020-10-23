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Анатолий Быков (2020) | Фото: bykov.info

В Следственном комитете объяснили повторное задержание бизнесмена Быкова

Красноярского предпринимателя Анатолия Быкова, отпущенного под домашний арест, задержали повторно.

22 октября бизнесмен был задержан в рамках расследования еще одного возбужденного в отношении него уголовного дела - "Организация убийства по найму", сообщили в СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Следствие намерено добиться заключения Быкова под стражу, так как он хорошо знаком с ключевым свидетелем по уголовному делу и может оказать на него воздействие, пишет Regnum.

Бизнесмен был задержан 7 мая в Красноярске и отправлен под арест. В июле ему было предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом.

В начале сентября Быкову было предъявлено окончательное обвинение в организации двух убийств. Следователи подробно описали, как, по их версии, в 1994 году могли развиваться события.

Анатолий Быков - бывший председатель Совета директоров Красноярского алюминиевого завода, В 1997—2016 годы — депутат Законодательного собрания Красноярского края. В 1999—2003 годах был несколько раз осужден, затем амнистирован с последующим снятием судимости.

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В Следственном комитете объяснили повторное задержание бизнесмена Быкова

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Теги: анатолий быков, задержание, организация убийства



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