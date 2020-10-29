Суд арестовал имущество бизнесмена Быкова на 81 миллион рублей

Суд в рамках дела по неуплате налогов арестовал имущество красноярского бизнесмена Анатолия Быкова на сумму 81 миллион рублей, передает РИА Новости.

По данным телеграм-канала "ОПЕР слил", речь идет о пяти земельных участках, жилом доме площадью 452,1 кв. м и нежилом здании площадью 978,4 кв. м.

Ранее в СУ СКР по региону сообщили, что в 2017-2019 годы Быков в качестве физического лица недоплатил налогов более чем на 65 миллионов рублей. Кроме этого, в 2017 году он, будучи индивидуальным предпринимателем, не уплатил свыше 12 миллионов.

Бизнесмен был задержан 7 мая в Красноярске и отправлен под арест. В начале сентября Быкову было предъявлено окончательное обвинение в организации двух убийств. 22 октября суд перевел бизнесмена под домашний арест. Однако в тот же день его задержали снова, по подозрению в организации убийства по найму в 2005 году. Суд отправил бизнесмена под арест до 21 декабря.