Суд отпустил бизнесмена Быкова под домашний арест

Суд в Красноярске изменил меру пресечения бизнесмену Анатолию Быкову и поместил его под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, в начале сентября Быкову было предъявлено окончательное обвинение в организации двух убийств. Следователи подробно описали, как, по их версии, в 1994 году могли развиваться события.

Бизнесмен был задержан 7 мая в Красноярске и отправлен под арест. В июле ему было предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом. В конце августа в отношении Быкова было возбуждено еще одно дело - по факту организации убийства учредителя фирмы в 2004 году.

Анатолий Быков - бывший председатель Совета директоров Красноярского алюминиевого завода, В 1997—2016 годы — депутат Законодательного собрания Красноярского края. В 1999—2003 годах был несколько раз осужден, затем амнистирован с последующим снятием судимости.