29 Декабря 2020
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Анатолий Быков (2020) | Фото: bykov.info

Суд на три дня сократил арест бизнесмену Быкову

Краевой суд на три дня, до 21 февраля, сократил срок ареста бизнесмену Анатолию Быкову, обвиняемому в организации убийства. Об этом ТАСС сообщил адвокат предпринимателя Алексей Прохоров.

По его словам, заседание по апелляции на продление ареста прошло сегодня.

Бизнесмен был задержан 7 мая в Красноярске и отправлен под арест. В начале сентября Быкову было предъявлено окончательное обвинение в организации двух убийств. 22 октября суд перевел бизнесмена под домашний арест. Однако в тот же день его задержали снова. Суд отправил бизнесмена под арест до 21 декабря, затем он был продлен до 24 февраля.

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Суд на три дня сократил арест бизнесмену Быкову

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Теги: анатолий быков, заказные убийства, арест



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