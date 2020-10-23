Переведенного под домашний арест бизнесмена Быкова снова арестовали

Центральный суд Красноярска арестовал бизнесмена и бывшего депутата краевого Заксобрания Анатолия Быкова. Ранее его задержали по подозрению в организации убийства по найму в 2005 году.

Быков арестован до 21 декабря, сообщает "Интерфакс".

Бизнесмен был задержан 7 мая в Красноярске и отправлен под арест. В июле ему было предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом.

В начале сентября Быкову было предъявлено окончательное обвинение в организации двух убийств. 22 октября суд перевел бизнесмена под домашний арест.

Анатолий Быков - бывший председатель Совета директоров Красноярского алюминиевого завода, В 1997—2016 годы — депутат Законодательного собрания Красноярского края. В 1999—2003 годах был несколько раз осужден, затем амнистирован с последующим снятием судимости.