Обыски проходят в резиденции бизнесмена Быкова

Обыски идут в резиденции красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова по делу о неуплате налогов.

Изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности организаций, подконтрольных обвиняемому, сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Накануне адвокат Быкова Алексей Прохоров заявил, что СОБР приехали в резиденцию Сосны, где проживает семья бизнесмена, передает РИА Новости.

Ранее в СУ СКР по региону сообщили, что в 2017-2019 годы Быков в качестве физического лица недоплатил налогов более чем на 65 миллионов рублей. Кроме этого, в 2017 году он, будучи индивидуальным предпринимателем, не уплатил свыше 12 миллионов.

Бизнесмен был задержан 7 мая в Красноярске и отправлен под арест. В начале сентября Быкову было предъявлено окончательное обвинение в организации двух убийств. 22 октября суд перевел бизнесмена под домашний арест. Однако в тот же день его задержали снова. Суд отправил бизнесмена под арест до 21 декабря, затем он был продлен до 24 февраля.