15 Октября 2021
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Бизнесмен Анатолий Быков. (2021) | Фото: пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия

На красноярского бизнесмена Анатолия Быкова завели дело о подстрекательстве к убийству

В Красноярске в отношении бизнесмена Анатолия Быкова возбудили новое уголовное дело – на этот раз по статье "подстрекательство к убийству" (предусмотренного ч. 4 ст. 33, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

"По версии следствия, в 1998 году по указанию Анатолия Быкова, желавшего поддержать и повысить свой авторитет среди лидеров и членов организованных преступных групп и иных лиц, имеющих отношение к криминальной среде Красноярского края, члены одной из находящихся в его подчинении организованной преступной группы совершили убийство 48-летнего жителя Красноярска - знакомого Анатолия Быкова, расстреляв последнего вблизи его дома, после чего скрылись с места преступления", - говорится в сообщении краевого управления Следственного комитета.

Напомним, в начале сентября этого года Быков был приговорен к 13 годам лишения свободы (прокурор просил 14) по ст. 17, п.п "з", "н" ст. 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц) и осужден к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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На красноярского бизнесмена Анатолия Быкова завели дело о подстрекательстве к убийству

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Теги: анатолий быков, уголовное дело, подстрекательство к убийство



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