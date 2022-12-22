22 Декабря 2022
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Фото: t.me/rogozin_do

Рогозина доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который получил ранение во время украинского обстрела в Донецке, доставлен в госпиталь Ростова-на-Дону. Об этом сообщил его помощник.

Также в Военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону доставлены еще двое пострадавших.

Еще несколько раненых военных советников продолжают находиться в медицинских учреждениях ДНР. Врачи пока не дают разрешение на их транспортировку, передает РИА Новости.

Ранее сам Рогозин высказал версию, что кто-то "слил" данные о его расположении. Под обстрел попала гостиница, в которой проживала группа военных советников во главе с ним. Ранения, кроме Рогозина, получили Хоценко, еще несколько человек из числа сопровождавших его лиц, а также сотрудники гостиницы. Погибли два человека.

Теги: рогозин, госпиталь, донецк



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