24 Декабря 2022
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Общество ДНР и ЛНР Москва
Фото: t.me/rogozin_do

Дмитрия Рогозина доставили в госпиталь в московском регионе

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин доставлен из ДНР в московский регион, где ему через несколько дней проведут операцию по извлечению осколка, передает РИА Новости.
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Рогозин получил контузию и осколочное ранение выше правой лопатки, сообщил помощник Рогозина.

"У Дмитрия Олеговича проникающее ранение – металлический осколок размером 8 на 6 мм вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Чудом не задел легкое. Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия. Никаких других ранений нет", – сказал он.

Рогозина пытались отправить из Ростова-на-Дону в столицу еще вчера, но из-за погодных условий в столице борт вылететь не мог.

Ранее сам Рогозин высказал версию, что кто-то "слил" данные о его местонахождении, в результате он и его сослуживцы попали под обстрел. В кафе, где находились Рогозин и его окружение, попал некий снаряд. Погибли два человека, еще несколько получили ранения.

Теги: дмитрий рогозин, госпиталь, москва



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