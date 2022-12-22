Рогозин ранен в кафе в Донецке в результате атаки ВСУ
Вооруженные силы Украины открыли огонь по кафе "Шеш-Беш" в Донецке, в котором отмечал свой день рождения экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
В результате прямого попадания из снаряда 155 калибра заведение получило повреждения, что подтверждают опубликованные видеокадры. По предварительной информации, председатель правительства ДНР Виталий Хоценко получил ранение, его охранник погиб.
Рогозин ранен в спину, его госпитализировали, сообщает Telegram-канал Mash.