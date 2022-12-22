Рогозин ранен в кафе в Донецке в результате атаки ВСУ

Рогозин ранен в спину , его госпитализировали, сообщает Telegram-канал Mash.

В результате прямого попадания из снаряда 155 калибра заведение получило повреждения, что подтверждают опубликованные видеокадры. По предварительной информации, председатель правительства ДНР Виталий Хоценко получил ранение, его охранник погиб.

Вооруженные силы Украины открыли огонь по кафе "Шеш-Беш" в Донецке, в котором отмечал свой день рождения экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин .





