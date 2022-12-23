23 Декабря 2022
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Происшествия ДНР и ЛНР
Фото: t.me/rogozin_do

Жена Рогозина опровергла сообщения о своей контузии после обстрела в Донецке

Супруга экс-главы "Роскосмоса", руководителя группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрия Рогозина опровергла сообщения СМИ о своей тяжелой контузии после обстрела в Донецке.

"У меня нет тяжелой контузии, слава Богу. У мужа ранение", - написала Татьяна Рогозина в своем телеграм-канале.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что в результате обстрела донецкого ресторана "Шеш-Бэш", в котором находился Рогозин, погиб его помощник, а также охранник председателя правительства ДНР Виталия Хоценко.

Кроме того, при обстреле пострадали жены Рогозина и Хоценко, утверждает канал. Якобы они получили легкие ранения. Всего после атаки пострадали семь человек, включая самого Рогозина и Хоценко.

Как сообщил ранее помощник Рогозина, бывший руководитель "Роскосмоса" будет перевезен в Москву. Врачи в Донецке и в Ростове-на-Дону не решились делать операцию, учитывая ее сложность.

Теги: дмитрий рогозин, татьяна рогозина, донецк



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