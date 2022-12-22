22 Декабря 2022
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Общество В России ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

Попавший в Рогозина осколок извлечь не получится

Помощник Дмитрия Рогозина рассказал о состоянии экс-главы "Роскосмоса", который был ранен в Донецке.

"Врачи ДНР оказывают необходимую помощь Дмитрию Рогозину и попавшим вместе с ним под обстрел в Донецке специалистам группы военных советников. Свое состояние Дмитрий Рогозин удовлетворительное. Сейчас ему проводится очередная перевязка. По выводу врачей, попавший в позвоночник осколок мины извлечь не получится", - цитирует РИА Новости помощника Рогозина.

По его словам, "Рогозин отказывается от эвакуации в медицинские учреждения иных регионов России, пока не стабилизируется состояние других раненых". Сам Рогозин в своем Telegram-канале высказался о ситуации.

"Это была рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из наших добровольческих подразделений. В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за восемь лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то "слил" информацию, и около 19.45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 мм. Следствие определит, откуда и кто. У меня - ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали ещё несколько близких мне людей", - написал Рогозин.

Теги: Дмитрий Рогозин, осколок, помощник, позвоночник



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