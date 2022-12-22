Вместе с Рогозиным ранения получил бывший топ-менеджер "Роскосмоса", - Baza

22 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество ДНР и ЛНР
Фото: t.me/rogozin_do

Вместе с Рогозиным ранения получил бывший топ-менеджер "Роскосмоса", - Baza

Вместе с Дмитрием Рогозиным ранения в Донецке получил еще один бывший топ-менеджер "Роскосмоса", пишет Baza.

По данным телеграм-канала, это Артем Мельников. Во время празднования дня рождения Рогозина в ресторане "Шеш-Беш" он получил осколочные ранения, утверждает издание.

Отмечается, что до недавнего времени Мельников руководил службой внутреннего аудита в госкорпорации, однако был уволен вскоре после прихода нового главы "Роскосмоса".

Ранее сам Рогозин сообщил, что под обстрел попала гостиница, в которой проживала группа военных советников во главе с ним. Ранения получили еще несколько человек из числа сопровождавших его лиц и сотрудники гостиницы. По данным СМИ, под обстрелом также погибли два человека.

Экс-глава "Роскосмоса" получил осколочные ранения ягодиц, а также проникающее ранение левого бедра, пишет Baza. Сам он рассказал, что "ранен в спину, осколок прошел в сантиметре от позвоночника".

Теги: рогозин, донецк, ранение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 22.12.2022 09:09 Мск Попавший в Рогозина осколок извлечь не получится

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.12.2022 02:02 Мск Рогозин о своем ранении: Осколок прошел в сантиметре от позвоночника
Ранее 22.12.2022 01:00 Мск Рогозин ранен в кафе в Донецке в результате атаки ВСУ


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети