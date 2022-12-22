Вместе с Рогозиным ранения получил бывший топ-менеджер "Роскосмоса", - Baza

Вместе с Дмитрием Рогозиным ранения в Донецке получил еще один бывший топ-менеджер "Роскосмоса", пишет Baza.

По данным телеграм-канала, это Артем Мельников. Во время празднования дня рождения Рогозина в ресторане "Шеш-Беш" он получил осколочные ранения, утверждает издание.

Отмечается, что до недавнего времени Мельников руководил службой внутреннего аудита в госкорпорации, однако был уволен вскоре после прихода нового главы "Роскосмоса".

Ранее сам Рогозин сообщил, что под обстрел попала гостиница, в которой проживала группа военных советников во главе с ним. Ранения получили еще несколько человек из числа сопровождавших его лиц и сотрудники гостиницы. По данным СМИ, под обстрелом также погибли два человека.

Экс-глава "Роскосмоса" получил осколочные ранения ягодиц, а также проникающее ранение левого бедра, пишет Baza. Сам он рассказал, что "ранен в спину, осколок прошел в сантиметре от позвоночника".