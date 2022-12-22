22 Декабря 2022
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Фото: t.me/rogozin_do

Рогозин о своем ранении: Осколок прошел в сантиметре от позвоночника

При обстреле Ленинского района Донецка был ранен руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

"Ранен в спину. Жить буду. Осколок прошел в сантиметре от позвоночника", — заявил он. В настоящее время бывшего руководителя "Роскосмоса" доставили в больницу, угрозы жизни нет.

Рогозин сообщил, что под обстрел попала гостиница, в которой проживала группа военных советников во главе с ним. Ранения получили еще несколько человек из числа сопровождавших его лиц и сотрудники гостиницы.

Отмечается, что ранее гостиница под обстрел Вооруженных сил Украины никогда не попадала. "Я остаюсь со своими ранеными товарищами в Донецке", — заявил Рогозин.

По мнению специалистов, удар носил целенаправленный характер. Он мог вестись и из 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar производства Франции, сообщает RT.

Теги: Рогозиин, ВСУ, Донецк



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