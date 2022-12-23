Принято решение транспортировать Рогозина в Москву

Экс-глава "Роскосмоса", руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин будет перевезен в Москву, сообщил его помощник.

"Пока Дмитрий Олегович не прооперирован. Врачи в Донецке и в Ростове-на-Дону не решились делать операцию, учитывая ее сложность. После транспортировки в Москву решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей", - отметил он, сообщает ТАСС.

Ранее Рогозин, который получил ранение во время украинского обстрела в Донецке, был доставлен в госпиталь Ростова-на-Дону.