Сын Рогозина не подтвердил ухудшение состояния раненого отца

Информация об ухудшении состояния экс-главы "Роскосмоса", руководителя группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрия Рогозина, получившего осколочное ранение во время обстрела гостиницы в Донецке 21 декабря, ложна.

Об этом сообщил в Telegram его сын Алексей. "Информация о том, что состояние Дмитрия Олеговича Рогозина ухудшается, не соответствует действительности. О состоянии других пострадавших, получивших осколочные ранения, пока говорить рано", — написал Рогозин-младший.

Отмечается, что пострадавшие находятся под наблюдением врачей из Донецка и Ростова-на-Дону.

Как сообщил ранее помощник Рогозина, бывший руководитель "Роскосмоса" будет перевезен в Москву. "Пока Дмитрий Олегович не прооперирован. Врачи в Донецке и в Ростове-на-Дону не решились делать операцию, учитывая ее сложность. После транспортировки в Москву решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей", - отметил он.