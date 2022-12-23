Mash: Рогозин в тяжелом состоянии, его не могут транспортировать в Москву

Бывшего главу "Роскосмоса", руководителя группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрия Рогозина, который ранее попал под обстрел в Донецке, не удается отправить в Москву из Ростова-на-Дону, сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, Рогозин - в тяжелом состоянии, но в сознании, "ходит, разговаривает". Столица не смогла принять борт с ним, который должен был вылететь утром 23 декабря, из-за нелетной погоды, пишет канал.

Операцию делать в Ростове не стали, потому что пришлось бы остаться в военном госпитале минимум на неделю.

Ранее сам Рогозин высказал версию, что кто-то "слил" данные о его расположении. Под обстрел попала гостиница, в которой проживала группа военных советников во главе с ним. Сообщалось, что ранения, кроме Рогозина, получили председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, еще несколько человек. Baza писала, что при обстреле пострадали жены Рогозина и Хоценко. Погибли два человека.