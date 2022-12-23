Mash: Рогозин в тяжелом состоянии, его не могут транспортировать в Москву

23 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Фото: t.me/rogozin_do

Mash: Рогозин в тяжелом состоянии, его не могут транспортировать в Москву

Бывшего главу "Роскосмоса", руководителя группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрия Рогозина, который ранее попал под обстрел в Донецке, не удается отправить в Москву из Ростова-на-Дону, сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, Рогозин - в тяжелом состоянии, но в сознании, "ходит, разговаривает". Столица не смогла принять борт с ним, который должен был вылететь утром 23 декабря, из-за нелетной погоды, пишет канал.

Операцию делать в Ростове не стали, потому что пришлось бы остаться в военном госпитале минимум на неделю.

Ранее сам Рогозин высказал версию, что кто-то "слил" данные о его расположении. Под обстрел попала гостиница, в которой проживала группа военных советников во главе с ним. Сообщалось, что ранения, кроме Рогозина, получили председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, еще несколько человек. Baza писала, что при обстреле пострадали жены Рогозина и Хоценко. Погибли два человека.

Теги: рогозин, донец, ранение, госпиталь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети